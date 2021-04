Tom Cruise krijgt woedeaanval op de set: “Hij kon de takken van de bomen niet uitstaan”

Dat Cruise zich al eens kwaad kan maken in het verloop van de opnames, wisten we al. Maar deze keer verloor hij zijn geduld om een heel andere reden. Tijdens zijn verblijf in Noord-Yorkshire maakte hij een scène omdat de bomen rondom de set ‘te luidruchtig’ waren. “We schrokken ons een ongeluk, want normaal klaagt Tom niet echt over zijn leefomstandigheden op de set”, vertelt de insider aan The Sun. “Je kan je inbeelden hoe gek het was dat hij plots begon te klagen over een boom.”