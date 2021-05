Tom Cruise belt politie wegens indringers op set van ‘Mission Impossible 7'

De nieuwe ‘Mission Impossible’ met Tom Cruise wordt opgenomen in het dorp Stoney Middleton in de provincie Derbyshire in het Verenigd Koninkrijk. Daar doet de groeve Darlton Quarry dienst voor de opnames van een aantal stunts. Echter is het gebied zo groot dat het moeilijk is om het af te sluiten en indringers te voorkomen. Met alle gevolgen van dien, want het is al de tweede keer dat waaghalzen de installaties en apparatuur wilden beklimmen, die waren opgezet voor de stunts. Bij een van de incidenten moest Tom Cruise zelfs de politie bellen toen een aantal mensen foto’s wilden nemen van de set. Bij een ander incident waren er naar verluidt twee indringers die over de hele set klauterden, maar de beveiliging was op tijd ter plaatsen om ze weg te krijgen. “Er moet extra beveiliging aan te pas komen”, meldt een bron aan The Sun. “Het is niet alleen een nachtmerrie voor de veiligheid, Tom en het team willen ook geen vertragingen oplopen bij het filmen.”