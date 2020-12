Tom Brady en Gisele Bündchen kopen huis van 14 miljoen euro op exclusief eiland de ‘miljardairsbunker’

Peperdure woningen

Country Club

Als ze tussen het bouwen door even willen ontspannen, kan dat op het golfterrein op het eiland - een van de beste van Florida. Wie van buitenaf hier wil komen golfen, moet een insider kennen voor hij toegelaten wordt, klinkt het. Er is ook een country club. “De Indian Creek Country Club is een van exclusiefste en meest controversiële privé-verenigingen van Miami-Dade County", klonk het in 2011 nog in de Miami New Times. De club zou namelijk discrimineren tegenover Joden - al is er in het stuk niet veel meer informatie over te vinden. De leden, onder wie Julio Iglesias, genieten alvast van alle faciliteiten die de club te bieden heeft: een zwembad, fitnesscentrum, een wellness, een kamer om te bridgen en een jachthaven. Goed nieuws voor Brady, want die heeft een 12 meter lange jacht, de Viva a Vida. Al zal er waarschijnlijk ook wel een steiger aangelegd worden aan hun gloednieuwe huis.