“Toen we drie nepbruiden wilden inhuren, beseften we dat het fout zat”: het straffe liefdesverhaal van Jennifer Lopez en Ben Affleck

Zij kleedde zich om in de kantine van de huwelijkskapel, hij moest het doen met het ietwat groezelige, roze toilet. Het huwelijk van Jennifer Lopez en Ben Affleck was allesbehalve de chique aangelegenheid die je van twee supersterren van hun kaliber zou verwachten. Geen massa genodigden, geen luxueuze locatie, geen spectaculaire bruidsjurk en op maat gemaakt kostuum. Enkel een kleed uit een van haar oude films, een jasje dat de bruidegom nog in z'n kast had hangen en een trouwkapel in Las Vegas waar ze maar net voor middernacht arriveerden. Zonder Elvis-imitator, want die lag al in z'n bed. Maar voor Lopez was het volmaakt, verklapte ze in haar nieuwsbrief ‘On the JLO’. “We hadden ons geen beter huwelijk kunnen wensen. We droomden er al zo lang van en eindelijk - eindelijk! - werd het werkelijkheid.”