Toen Prince nog een prinsje was: unieke filmbeelden opgedoken van poplegende op 11-jarige leeftijd

In Amerika is een uniek filmpje opgedoken van een nog heel jonge Prince. Op elfjarige leeftijd sprak de in 2016 overleden superster met een tv-reporter over een schoolstaking.

Als je het weet, herken je hem meteen. Maar Matt Liddy, producer van tv-station WCCO in Minneapolis, twijfelde aanvankelijk toch even. Was dat nu...? Ja, dat was inderdaad Prince die hij zag op archiefbeelden van een reportage over een schoolstaking; elf jaar oud nog maar en bij vrienden en schoolgenoten bekend als Prince Nelson.

Prince met oorwarmers

Matt Liddy vond de beelden toen er bij WCCO werd gewerkt aan een item over een lerarenstaking in Minneapolis. Iemand herinnerde zich dat in 1970 in hetzelfde district ook zo’n staking was geweest. Bij het bekijken van de 52 jaar onaangeraakte filmbeelden daarvan deed de producer zijn ontdekking. De opname werd gemaakt in april 1970 en blijkbaar was het koud die dag, want de kleine Prince draagt een dikke jas en oorwarmers. Hij staat volledig achter de stakende leraren op zijn school, zegt hij. Ze werken hard en verdienen meer vakantie en moeten beter betaald krijgen, zegt de jongen zelfverzekerd.

Iedereen die Matt Liddy de beelden liet zien, meende net als hij een heel jonge Prince te zien. Kristen Zschlommer, een locale historica met een speciale belangstelling voor de popster, wist het zeker. De definitieve bevestiging kwam van jeugdvrienden en schoolgenoten uit Minneapolis. Onder hen Terry Jackson, een ex-buurjongen van Prince en lid van diens eerste band. De beelden zijn bovendien uniek. Verder bestaan er namelijk geen filmbeelden van zo'n jeugdige Prince. Acht jaar later, in 1978, verscheen zijn titelloze debuutalbum. Een superster – de getalenteerdste van zijn generatie – werd hij in de jaren tachtig. Funk, soul, rock en pop smeedde de zanger samen tot geheel eigen muziek. In 2016 overleed hij op 57-jarige leeftijd aan een overdosis pijnstillers.

Volledig scherm De elfjarige Prince Nelson, later superster Prince, in 1970 in Minneapolis.