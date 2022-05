“Toen ik sliep, sloeg ze met een gitaar op mijn hoofd”: Kate Moss telt angstig af naar de memoires van Pete Doherty

CelebritiesHet is intussen al 15 jaar geleden dat de turbulente relatie van Pete Doherty (43) en Kate Moss (48) op de klippen liep, maar binnenkort zal die toch weer over alle tongen gaan. Komende maand brengt de Britse muzikant immers zijn memoires ‘A Likely Lad’ uit en daarin heeft hij het - tot groot ongenoegen van Moss zelf - over zijn romance met het voormalige supermodel. Die vond plaats op het hoogtepunt van zijn (en haar) drugsverleden, met alle bedenkelijke toestanden van dien. “Ik was bijna mijn voeten kwijt. Het is een paar keer heel close geweest.”