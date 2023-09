“Toen ik in haar ogen keek, wist ik dat ik geen vaderschapstest nodig had”: het woelige liefdesleven van onehitwonder Matthias Reim

BV Christoff zingt voor het eerst over co­ming-out: “Leven was veel gemakkelij­ker op momenten dat ik vriendin had”

“Ik was bang om ontmaskerd te worden en nog meer om gepest te worden.” Hij wist het al een tijdje dat hij op jongens viel, maar het duurde tot zijn 18de vooraleer Christoff (46) voor intimi uit de kast kwam. Vandaag is de zanger trots op zijn geaardheid, maar ervaart hij soms toch nog vooroordelen en negatieve reacties. Zo vertelt hij aan ‘Dag Allemaal’ in een gesprek over zijn coming-out, zijn huidige relatiestatus en zijn kinderwens. “Ik was echt verliefd op dat meisje.”