Toch geen comeback voor Destiny's Child

The Weeknd koopt riante villa in LA voor 60 miljoen van Nederlands mediakop­pel

1:14 R&B-ster Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, heeft een zeer riante villa in Los Angeles gekocht van het Nederlandse mediakoppel Reinout en Daniëlle Oerlemans. Hij telde wel 70 miljoen dollar (circa 60 miljoen euro) neer voor de woning in de chique wijk Bel Air. Dat meldt The Wall Street Journal.