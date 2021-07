Toch andere rechter in scheidingszaak Brad en Angelina

CelebritiesDe rechter die betrokken was in de scheidingszaak van Brad Pitt (57) en Angelina Jolie (46) moet toch vertrekken. De actrice had verzocht om een andere rechter omdat de man ‘banden zou hebben’ met haar ex. Dat verzoek is volgens Amerikaanse media vandaag door de rechtbank alsnog goedgekeurd.

Vorig jaar werd nog bepaald dat de rechter kon aanblijven, waarna Jolie in hoger beroep ging. De actrice stelde dat hij niet onpartijdig kon zijn in de zaak omdat hij ook betrokken was bij zaken waarbij ook Pitts advocaat betrokken was. Ze heeft nu toch gelijk gekregen.

Dat heeft negatieve gevolgen voor Brad Pitt, schrijft PEOPLE. Onder de vorige rechter, John Ouderkirk, had de acteur meer tijd met z'n kinderen gekregen. Nu die rechter moet vertrekken, wordt ook die regeling teruggedraaid. Daar had Pitt naar verluidt zelf mee ingestemd. Het zal dus nog wachten zijn welke beslissingen de nieuwe rechter zal nemen. Het team van Pitt liet alvast weten dat ze zouden meewerken. “We zullen blijven doen wat wettelijk nodig is, gebaseerd op de gedetailleerde bevindingen van wat het beste is voor de kinderen." En ook: “Hij heeft altijd maar het beste voor de kinderen gewild, en om tijd met hen door te brengen.” Ook Angelina Jolie lijkt de huidige regeling niet per se te willen terugdraaien. “Ze heeft geen bezwaren tegen gedeelde voogdij, er waren andere dingen waar ze zich zorgen over maakte.”

Jolie vroeg in 2016 een scheiding aan, maar de acteurs zijn nog altijd niet gescheiden. Wel werden de twee in 2019 door de rechter officieel single verklaard. Het voormalige koppel heeft sindsdien de status van vrijgezel en blijft dat totdat de scheiding rond is.

Jolie en Pitt waren twee jaar getrouwd en in totaal twaalf jaar samen toen de actrice een scheiding aanvroeg. Samen hebben ze zes kinderen, waarvan de oudste drie zijn geadopteerd.



LEES OOK: