TMZ dient motie in om ex-werknemer te beschermen in rechtszaak Johnny Depp

Bron beschermd

In de motie stelt TMZ dat de identiteit van een bron onder de wet van Virginia, de staat waarin de rechtszaak plaatsvindt, is beschermd. De site zegt ook dat de getuigenis van Tremaine niet relevant is voor de vraag of Heard zich schuldig heeft gemaakt aan laster, de kwestie waar de zaak tussen de twee ex-echtgenoten om draait. “TMZ beloofde de bron dat het zijn of haar vertrouwelijkheid zou handhaven en zijn of haar naam of andere informatie over hen niet zou vrijgeven”, aldus de advocaten van TMZ. “TMZ doet van tijd tot tijd dergelijke vertrouwelijkheidsbeloftes, zodat het informatie in het algemeen belang kan publiceren, en we vertrouwen op het voorrecht van de journalist om de identiteit van vertrouwelijke bronnen te beschermen om dit te doen.”