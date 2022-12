‘Titanic’-fans waren destijds niet mals voor Kate Winslet: “Ik kreeg te horen dat ik te dik was”

Body shaming

Het was wel niet de eerste keer dat de ‘Titanic’-actrice te maken kreeg met body shaming. Toen ze nog op school zat, kreeg ze te horen dat ze genoegen moest nemen met rollen voor “dikke meisjes”. “Soms was het allemaal extreem negatief”, weet Kate nog goed. “Mensen houden je nauwlettend in de gaten. Voor iemand die jong en kwetsbaar is, is het vaak moeilijk te verduren.” Maar volgens de Amerikaanse actrice is de filmindustrie eindelijk aan het veranderen. “Toen ik jonger was, kreeg mijn manager telefoontjes met de vraag: ‘Hoe is haar gewicht?’ Ik maak geen grapje. Dit was echt de realiteit, maar gelukkig is er eindelijk verandering op komst.”