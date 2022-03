‘Tinder Swindler’ Simon Leviev nu ook zelf opgelicht

CelebritiesSimon Leviev, de ‘hoofdrolspeler’ in de Netflix-docu ‘The Tinder Swindler’, heeft een koekje van eigen deeg gekregen. In de documentaire krijgen we te zien hoe Leviev verschillende vrouwen miljoenen dollars afhandig maakte. Dankzij de list van een sluw koppel is de man ondertussen zelf zo’n 7.000 euro armer.

In ‘The Tinder Swindler’ krijgen we te zien hoe Simon Leviev zijn veroveringen liet geloven dat hij steenrijk was. Vervolgens vertelde hij hen dat hij in gevaar was en dringend geld nodig had. Zo zou hij maar liefst 10 miljoen dollar (8,9 miljoen euro) verdiend hebben. Leviev weet dus als geen ander hoe oplichterij werkt, en toch is ook hij er zelf slachtoffer van geworden. Op Instagram werd de ‘Tinder Swindler’ afgelopen week benaderd door een vrouw genaamd Richnana. De vrouw maakte Simon wijs dat ze ervoor kon zorgen dat hij een blauw vinkje (voor geverifieerde accounts) kon krijgen. Daarnaast beweerde ze ook dat ze valse profielen van mensen die deden alsof ze hem waren, kon verwijderen. Richnana had Simon namelijk wijsgemaakt dat haar vriend voor Meta, het moederbedrijf van Instagram, werkte.

7.700 dollar

De vriend van de vrouw, een zogenaamde Chris Fox, nam op zijn beurt contact op met Leviev. In ruil voor een bepaald bedrag zou Fox ervoor zorgen dat Levievs Instagramaccount geverifieerd werd. Volgens bronnen slaagde het koppel erin om de ‘Tinder Swindler’ te overtuigen door via Facebook contact met hem op te nemen. Vervolgens deden ze alsof ze belden vanaf het hoofdkantoor van Meta. Richnana en Chris stelden op hun beurt ook een speciale achtergrond in om de situatie geloofwaardiger te maken. Op de achtergrond was er een drukke kantoorsetting te zien. Af en toe liepen er ook enkele mensen voorbij op de achtergrond. Heel overtuigend allemaal en ook Simon Leviev was helemaal weg met het verhaal. Uiteindelijk maakte hij 7.700 dollar (7.022 euro) over naar het koppel via PayPal.

Bekijk hier het interview waarin Simon zegt dat hij het slachtoffer is geworden van Netflix:

Simons manager was minder goedgelovig. Hij belde naar Meta om het verhaal te checken, maar toen kreeg hij te horen dat zij nooit geld vragen in ruil voor een blauw vinkje. Jammer genoeg was het voor Simon ook te laat om de identiteit van de daders te achterhalen. Volgens de Britse krant ‘The Daily Mail’ gaat het wellicht om mensen die wraak wilden nemen nadat ze de Netflix-docu gezien hadden. Simon Leviev mag overigens wel zo’n 7.000 euro lichter zijn, maar ondertussen staat er op Instagram wel een blauw vinkje naast zijn naam.

