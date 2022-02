‘Tinder Swindler’ Simon Leviev heeft nieuwe manager: “Hij speelt met het idee van een eigen datingshow”

Simon Leviev, ook bekend als Shimon Hayut of David Sharon, is bekend geworden door de documentaire ‘The Tinder Swindler’. De Netflix-docu beschrijft hoe Leviev verschillende vrouwen op Tinder in het zak zette voor miljoenen dollars. Hij liet ze geloven dat hij steenrijk was, in een gevaarlijke diamanthandel werkte, en de zoon was van de Israëlische miljardair Lev Leviev. In de docu is dan ook te zien hoe hij verschillende vrouwen inpalmde en hen daarna vertelde dat hij in gevaar was en dringend geld nodig had.

Carrière op televisie

Sinds de release van de documentaire is er veel te doen rond de man, maar daar heeft Simon zelf duidelijk geen problemen mee. Hij gebruikt alle aandacht die hij momenteel krijgt maar al te graag in zijn voordeel. Leviev heeft bijvoorbeeld een eigen manager te pakken. Het gaat om Gina Rodriguez die haar eigen bedrijf, genaamd Gitoni, heeft in de Amerikaanse staat Los Angeles. Rodriguez is verder ook de manager van Mama June, de moeder van Honey Boo Boo. “Simon kent geen enkele vorm van schaamte”, aldus een bron aan The Mail on Sunday. “Hij ziet de documentaire als een kans om beroemd te worden en Gina is de juiste persoon om hem hierbij te helpen.” Volgens de insider heeft Leviev ook nog zijn zinnen gezet op een deelname aan ‘Dancing with the Stars’.

Gina Rodriguez zelf, de nieuwe manager van Simon, maakte eerder al duidelijk dat ze aan zijn kant stond. “Ik heb net ‘The Tinder Swindler gezien en het voelde niet compleet. We hebben nog nooit zijn kant van het verhaal gehoord.” Rodriguez wilde naar eigen zeggen maar al te graag de versie van Simon horen. “Ik had nog meer vragen en daarom heb ik hem gecontacteerd.” Leviev zelf blijft voorlopig alles ontkennen. “Mensen kennen mij niet, dus ze kunnen ook geen oordeel vellen.”

Vorige week schreef het Amerikaanse TMZ ook al dat Simon Leviev speelde met het idee van een datingshow. “In het programma moeten vrouwen vechten voor zijn liefde… Daarnaast is hij geïnteresseerd om zijn do’s & don’ts in verband met daten te delen in een podcast.”

