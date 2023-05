Tina Turner twee maanden voor haar dood: “Spijt dat ik niet beter voor mijn lichaam heb gezorgd”

Beroerte

Elf weken nadat ze over haar nierproblemen had gesproken is Tina Turner woensdag overleden. De doodsoorzaak is onduidelijk, maar naar verluidt vocht ze tegen een langdurige ziekte. Naast haar Instagrambericht op Internationale Wereldnierdag, deelde Tina ook meer over haar gezondheidsproblemen in een blogpost voor ‘Show Your Kidneys Love’. Daar onthulde de zangeres dat ze al in 1978 de diagnose van hoge bloeddruk had gekregen, maar dat ze er niet veel om gaf en niet echt probeerde het onder controle te krijgen. Ze zei ook dat ze ontdekte dat haar nieren 35% van hun functie hadden verloren na haar beroerte in 2009. Tina vertelde dat ze moest beginnen met dialyseren om te overleven en gaf toe dat het ‘deprimerend was om urenlang aan een machine verbonden te zijn’.