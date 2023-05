Tina Turner krijgt privébegrafenis: “Enkel voor vrienden en familie”

De ‘We Don’t Need Another Hero’-zangers zal een privébegrafenis krijgen: “Er volgt een kleine ceremonie waarbij alleen vrienden en familie aanwezig zullen zijn”, klinkt het in een statement.

Het nieuws van het overlijden van de iconische ‘The Best’-zangeres kwam op 24 mei wereldwijd hard binnen. Op 83-jarige leeftijd overleed Tina Turner na een lang ziekbed. “De ‘Queen of Rock’n Roll is vandaag vredig overleden na een langdurige ziekte in haar huis in Küsnacht, nabij Zürich, in Zwitserland”, bevestigde haar woordvoerder het overlijden. “De wereld verliest met haar een muzieklegende en een rolmodel.”