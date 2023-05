Timothée Chalamet is het nieuwe gezicht van modehuis Chanel

Het Franse modehuis is erg blij met hun nieuwe ambassadeur. Op Instagram kondigt Chanel aan dat het stijlicoon hun team zal vervoegen. “Timothée Chalamet belichaamt de man die honderd procent zichzelf is”, verklaart het modehuis. “Het is het soort man die een sprong in het diepe waagt met als enige doel zichzelf naar nieuwe hoogten te stuwen. En ‘Bleu de Chanel’ is daar de essentie van.”

In het verleden schreef de acteur, vooral gekend van ‘Call me by your name’ en ‘Little women’, al geschiedenis in de modewereld. Zo stond hij in september 2022 op de cover van het Britse modeblad ‘Vogue’. Het was de eerste keer in maar liefst 106 jaar dat er een man op de cover sierde. In de ‘Vogue’-shoot, gefotografeerd door Steven Meisel, experimenteerde Chalamet met mode. Hij droeg ​​een parel choker op de cover en andere foto’s toonden hem met een roze pruik en een leren broek. De acteur staat inmiddels bekend om zijn androgyne looks. Mannenblad ‘GQ' riep Chalamet vorig jaar nog uit tot één van de best geklede sterren van het moment, waarbij zijn gedurfde outfits de hemel in werden geprezen.