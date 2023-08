Timothée Chalamet deed bijna mee in ‘Barbie’: “Hij bezocht de set en zei: ‘ik had hierin moeten meespelen’”

Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Helen Mirren, Kate McKinnon, Will Ferrell, Ncuti Gatwa én bijna ook Saoirse Ronan en Timothée Chalamet. Die laatste bezocht zelfs de filmset van ‘Barbie’ in Londen en was zichtbaar teleurgesteld dat hij uiteindelijk geen rolletje kreeg in de film. Dat nieuws onthulde Greta Gerwig in een gesprek met ‘Hollywood First Look’. “Timothée kwam langs op de set en zei: ‘ik had hierin moeten spelen’. En ik dacht: ‘ik weet het! Waarom doe je dat niet?’”

Als het aan regisseur Greta Gerwig had gelegen kregen zowel Saoirse als Timothée wel degelijk cameo’s in de film, maar planningsconflicten gooiden echter roet in het eten. Zo had Timothée het erg druk met ‘Dune: Part Two’ en ‘Wonka’ en blikte Saoirse de film ‘The Outrun’ in. “Ze konden niet en ik was zo geïrriteerd. Ik hou zoveel van ze”, vertelde ze afgelopen juli aan ‘CinemaBlend’. “Het voelde alsof ik iets deed zonder mijn kinderen. Ik ben niet hun moeder, maar ik voel me toch wel een klein beetje zo.” Gerwig werkte in het verleden dan ook al meermaals samen met de twee sterren. Dit voor de films ‘Little Women’ en ‘Lady Bird’.