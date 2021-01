Tim Robbins kondigt scheiding aan (maar niemand wist dat hij getrouwd was)

Uit rechtbankdocumenten die TMZ kon inkijken, blijkt dat Tim Robbins getrouwd was met de Roemeense Gratiela Brâncuşi. Hoe lang ze getrouwd waren, blijft een mysterie. Tim, die vermoedelijk zo'n 33 jaar ouder is dan Gratiela, leerde haar kennen in 2016. De Roemeense werkte als marketing coördinator voor de toneelgroep waarvan Tim artistiek directeur is, The Actors’ Gang. De vonk moet daar overgeslagen zijn, want in 2018 stapten ze voor het eerst samen naar buiten, op de première van de HBO-reeks ‘Here and Now’ waarin Tim meespeelde. In 2019 werd Gratiela met een diamanten ring aan haar ringvinger gezien, maar bevestiging van een huwelijk kwam er niet.