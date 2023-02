Tim Burton en Monica Bellucci al kussend gespot: “Ze zijn al vier maanden aan het daten”

Celebrities JK Rowling vreesde dat haar ex het manuscript van ‘Harry Potter' zou verbranden: “Hij wist dat ik weg wilde”

Schrijfster JK Rowling (57) heeft in de podcast ‘The Witch Trials of JK Rowling’ verteld over een eerdere relatie, waarin ze het slachtoffer was van misbruik. Om te voorkomen dat ze zou vertrekken, zou haar ex-man het manuscript van ‘Harry Potter’ “gegijzeld” hebben, klinkt het.