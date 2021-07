Tilda Swinton wil dat streamingdiensten bioscopen gaan bouwen

Vanwege de coronapandemie hebben bioscopen wereldwijd zwaar te lijden gehad. Heel voorzichtig openen zij nu weer hun deuren en gaan er weer grote films in première. Het filmfestival van Cannes, waar Swinton momenteel aanwezig is, moet daar ook bij helpen. De actrice hoopt dat de bioscoopgang zo weer een beetje aantrekt.

"We zaten allemaal op die vreselijke, duistere plek waar we ons afvroegen hoe de toekomst van cinema eruitziet. We zijn hier hopelijk meer verbonden dan ooit in wat we als kind zo geweldig aan cinema vonden en in dat gevoel van vreugde en vervoering."