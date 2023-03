TikTokster Jehane Thomas (30) overleden na maandenlange worsteling met migraines

Vele video’s speelden zich af in het ziekenhuis, de laatste vijf dagen filmde ze geregeld thuis. In tranen probeerde ze samen te vatten hoe pijnlijk haar hoofdpijn was. “Dag twee dat ik thuis was na mijn verblijf van een week in het ziekenhuis, en zoals je kunt zien, heb ik een van mijn drukmigraines terug”, klonk het in een van de video’s. “Ik heb zojuist het kantoor van mijn neuroloog gebeld voor advies en ze zeiden dat ik terug naar het ziekenhuis moest gaan. Maar ik kan fysiek niet langer in dat bed blijven liggen.” Een dag na die video belandde ze noodgedwongen toch weer in het ziekenhuis, maar ze deelde geen video’s meer. Zaterdag werd het nieuws bevestigd dat ze overleden was. Jehane laat twee jonge kinderen achter: Isaac (3) en Elia (1).