TikTok-ster beschuldigt influencer van misbruik

CelebritiesTikTok-ster Jack Wright (18) beschuldigt influencer Sienna Mae Gomez (18) van seksueel misbruik nadat op een video te zien is hoe zij hem betast en kust terwijl hij niet bij zijn bewustzijn was. Wright deelde een video op zijn YouTube-account waarin hij gedetailleerd verteld over de aanrandingen: “Ik ben blij dat mijn vrienden haar van mij afduwden.”

Wright deelde vrijdag een 17 minuten durende video, genaamd ‘What Sienna Mae Did to Me’ op zijn YouTube-kanaal. Daarin vertelt de jonge TikToker over een aantal gebeurtenissen waarin hij zou zijn aangerand door Gomez. Wright en Gomez kennen elkaar van in het middelbaar, waren vroeger zelfs goede vrienden en verschene vaak op elkaar sociale media. In zijn video heeft Wright het vooral over een vooral in Hawaii in mei 2021.

“Het gebeurde toen ik bewusteloos was op een feestje, op de zetel”, herinnert Wright zich. “Ze ging bovenop me zitten, maakte misbruik van me en betastte me”, beweerde Wright. “Ik ben zo blij dat mijn vrienden haar van me af trokken.” Een van zijn vrienden zou daarna ruzie hebben gekregen met Sienna omdat hij zou gezegd hebben dat “Jack je niet leuk vindt op die manier.”

Wright gaat verder in zijn video: “Die avond postte ze een 15-delige agressieve video waarin ze alles in vraag stelde over wat er was gebeurd, hoeveel ze van me hield en dat ik haar gebruikte voor aandacht. Dat wat ik zei allemaal leugens waren. Het was typisch gedrag voor iemand die het slachtoffer niet begrijpt en de situatie minimaliseert.”

(Lees verder onder de video)

Gomez ontkent de beschuldigingen en noemde de beweringen “fictief” en een “daad van laster”. Ze beweert dat zij en Wright een ‘consensuele en liefdevolle’ relatie hadden, en beschuldigde hem er van dat hij haar als een slet zou bestempelen. “Niet alleen zijn deze beschuldigingen ongegrond en vals, zijn meest recente video is tekenend voor het verhaal dat Jack en sommige van zijn vrienden hopen te gebruiken als druk om hun leugens te bevorderen”, aldus de verklaring. “Degenen die hebben meegewerkt in deze daad van laster deden dit met de intentie om zichzelf verder te associëren met Sienna, nadat hun professionele relatie, en daarmee hun aanspraak op een deel van haar succes, werden beëindigd.”

