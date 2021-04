TikTok-ster Addison over vriendschap met 20 jaar oudere Kourtney Kardashian: “We hebben geen seks, maar slapen wel samen”

CelebritiesTiktok-ster Addison Rae (20) slaapt regelmatig in dezelfde kamer als Kourtney Kardashian (41), maar heeft geen seksuele relatie met de 20 jaar oudere realityster. Dat zei de danseres, goed voor bijna 80 miljoen volgers, toen Kourtneys zussen haar ondervroegen over de geruchtmakende vriendschap tussen de twee.

Hun vriendschap wordt al sinds het begin in 2020 breed uitgemeten in internationale showbizzmedia, vooral nadat Kourtney samen met Addison in bikini poseerde voor een reeks kiekjes in het zwembad. Enkele van haar 115 miljoen Instagram-volgers vonden het wat ongemakkelijk.

“Ze is 41 en hangt een beetje rond met 19-jarigen in zwembaden”, schreef iemand destijds. Daar moest Kourtney niks van hebben. “Heb jij suggesties voor betere plekken?” sneerde ze. “Ik zoek nog ideeën.”



De vriendschap, waarvoor het zaadje werd geplant toen Kourtneys zoon Mason (11) een dansje met Addison deed op TikTok, riep ook vragen op bij haar bekende familie. In het nieuwe seizoen van ‘Keeping up with the Kardashians’ is te zien hoe Kim aan Mason vroeg waar Addison eigenlijk slaapt als ze komt logeren. In de kamer van mama, was zijn antwoord.

Kim, haar zussen en hun moeder wilden er meer over weten en namen Rae mee uit lunchen, zonder Kourtney. “Wat doe jij in hemelsnaam met Kourtney om haar zo gelukkig te maken?’” vroeg Khloé tijdens een waar vragenvuur, dat ook ging over Addisons roots.

Kim vervolgde: “Eerlijk gezegd, in het begin dachten wij: wacht, hebben ze seks?” Addison moest lachen om het idee en ontkende dat dat het geval is. “Het is oké als het wel zo is, niemand oordeelt”, probeerde Scott Disick, Kourtneys ex en de vader van Mason, haar nog details te ontlokken. “Nee, dat doen we niet”, besloot Addison. “Het is raar dat dat jullie indruk was.”



Volledig scherm Kourtney Kardashian en Addison Rae. © BrunoPress/Abaca Press

Fijne energie

Addison vindt haar vriendschap met Kourtney overigens de normaalste zaak van de wereld. “Ik vind dat je vriendschappen kunt hebben met mensen van elke leeftijd en dat iedereen op verschillende manieren een klik kan hebben met andere mensen”, zei ze eerder.

“Kourtney en ik hebben toevallig een geweldige vriendschap en dat is heel leuk. Ze is een fijn persoon om in mijn leven te hebben. Ze zei dat ik een prettige energie heb waarmee ze zich graag omringt. Ik denk dat zij die ook heeft en zij heeft zoveel ervaring in haar leven waarnaar ik kan kijken en waarvan ik kan leren.”

