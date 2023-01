“Tijdens z'n vorige relatie had hij meerdere minnaressen”: JFK’s kleinzoon Jack is Amerika’s meest begeerde vrijgezel

Celebrities Kate Moss trots op haar bijnaam in Ierland (maar die blijkt eigenlijk een belediging)

Het 49-jarige supermodel Kate Moss verklaart in een recent interview met ‘Vogue’ dat ze “apetrots” is op haar Ierse bijnaampje in de modellenwereld. Maar het lachen zal de ster inmiddels wel al vergaan zijn. Want nadat het interview op TikTok verscheen, maakten haar fans in de reacties meer dan duidelijk dat ‘Wagon' in het Iers een heel andere betekenis heeft dan de ster initieel dacht.

