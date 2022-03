“Tijdens het ontbijt kreeg ik symptomen die op een beroerte leken”: Hailey Bieber weer thuis na plotse ziekenhuisopname

Op haar Instagram Stories vertelt Hailey Bieber wat er precies gebeurd is. “Ik zat samen met mijn man te ontbijten toen ik plots symptomen kreeg die op een beroerte leken.” Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis werd het 25-jarige model uitvoerig onderzocht. “De artsen kwam tot de vaststelling dat ik klein bloedstolsel in mijn hersenen had gekregen.” Als gevolg kreeg de echtgenote van Justin Bieber heel even te weinig zuurstof. Haar lichaam slaagde er uiteindelijk zelf in om het bloedstolsel af te breken. “Na enkele uren was ik weer volledig hersteld.”