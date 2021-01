‘Tiger King’-ster Joe Exotic hoopt nog steeds op gratie van Donald Trump: “Wees alsjeblieft mijn held”

Muziek ‘You'll Never Walk Alo­ne’-zan­ger Gerry Marsden (78) overleden

3 januari De Britse zanger Gerry Marsden is op 78-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij was de leadzanger van Gerry & The Pacemakers, de Liverpoolse band die in 1963 de bekendste uitvoering van ‘You'll Never Walk Alone’ uitbracht. In het Verenigd Koninkrijk staat de groep ​​bekend als de allereerste band die met hun eerste drie singles telkens de nummer één bereikten in de hitlijsten.