‘Tiger King’ Joe Exotic smeekt Kim Kardashian om hulp: “Bel Donald Trump!”

Celebrities Daarom wees Amanda Seyfriend een rol in ‘Guardians of the Galaxy' af

8 december De Marvel-films zijn stuk voor stuk kaskrakers, en acteurs stonden dan ook in de rij om een rolletje in de films te bemachtigen. Buiten Amanda Seyfried (35). Zij zegde een hoofdrol in ‘Guardians of the Galaxy' doelbewust af.