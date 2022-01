‘Tiger King’-gezicht Joe Exotic krijgt strafvermindering van 1 jaar

Joe Exotic moest in 2020 de cel in omdat hij schuldig bevonden werd voor het plannen van de moord van Carole Baskin. Uit onderzoek bleek dat de ‘Tiger King’-ster van plan was om iemand in te huren die zijn aartsrivale moest vermoorden. Daarnaast werd Joe ook schuldig bevonden aan een reeks kleinere misdaden. Als gevolg moest Joseph Maldonado-Passage, de echte naam van het ‘Tiger King’-gezicht, voor 22 jaar de cel in. Exotic ging in beroep tegen de oorspronkelijke uitspraak omdat het volgens hem niet wettig was dat Baskin aanwezig was tijdens zijn proces. Carole wordt door verschillende instanties namelijk bestempeld als een belangrijke getuige. “Tijdens het interpreteren van de richtlijnen werd er een fout gemaakt. Deze moet nu rechtgezet worden”, klonk het in rechtbankdocumenten.