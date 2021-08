‘Tiger King’-gezicht Joe Exotic geeft update over zijn kankerdiagnose: “Ze laten je hier gewoon aan je lot over”

CelebritiesMidden mei liet Joe Exotic (58), bekend van de Netflixreeks ‘Tiger King’, weten dat hij prostaatkanker had. Ondertussen heeft Joe een update over zijn kankerdiagnose gegeven en het ziet er alvast niet zo goed uit. Drie maanden na zijn statement heeft hij nog steeds geen enkele vorm van medische hulp gekregen. Daarnaast is het mogelijk dat de ziekte ondertussen zijn weg gevonden heeft naar zijn maag en naar zijn bekken.

In een interview met The Sun vertelde Joe Exotic dat hij niet van plan is om zich te laten behandelen als zijn kanker stadium drie of vier bereikt. Naar eigen zeggen beweerde het ‘Tiger King’-gezicht dat hij “klaar is om te sterven”. Exotic onthulde in mei al dat er prostaatkanker bij hem was vastgesteld, maar ondertussen heeft de tijgerliefhebber nog geen enkele behandeling gekregen. “Ik ben al sinds oktober op een colonoscopie en een endoscopie aan het wachten. Medische behandelingen in de gevangenis zijn erger dan die in een hondenopvang.”

Medische hulp

De gezondheid van het ‘Tiger King’-gezicht gaat ook duidelijk achteruit. In zijn gesprek gaf Joe Exotic nog toe dat hij al meer dan een jaar pijn heeft aan zijn heup en aan zijn bekken. Daarnaast heeft hij ook last van zijn maag en mankt hij als hij wandelt. Uit zijn getuigenis blijkt dus dat Exotic dringend medische hulp nodig heeft. Naast een colonoscopie en endoscopie heeft hij ook gevraagd om een biopsie van zijn prostaat en blaas.

“Ze gaan onderzoeken hoe vergevorderd de kanker is”, schreef Joe in mei al op zijn Twitteraccount. “Mijn lichaam is moe, ik ben ontzettend hard afgevallen, mijn mond staat vol met blaren en ik geef meer over dan ik kan eten.” Dat de gevangenis waar hij nu verblijft nog steeds geen verdere stappen ondernomen heeft, kan Joe dus maar moeilijk begrijpen. “Het is gewoon onbegrijpelijk. Ze gooien je in de gevangenis en dan laten ze je hier gewoon sterven”, vertelde het ‘Tiger King’-gezicht nog aan The Sun. “Ik heb hier al waanzinnige dingen gezien. Het aantal dode gevangenen dat ze hier al naar buiten gedragen hebben, is gewoon verbluffend. Het is tijd dat onze president de waarheid hoort.”

Joe Exotic zit ondertussen al sinds januari 2020 in de gevangenis. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar en dit omdat hij iemand wilde inhuren om zijn aartsrivale Carole Baskin te vermoorden. Daarnaast werd Exotic nog schuldig bevonden aan zeventien andere misdaden waaronder dierenmishandeling. Zelf doet hij er alles aan om vroeger uit de gevangenis te geraken. Zo vroeg hij aan president Trump al om hem vrij te laten en ook zijn advocaten proberen al maanden om hun cliënt uit de gevangenis te krijgen. Voorlopig zonder succes, maar onlangs raakte wel bekend dat de gevangenisstraf van Joe Exotic herbekeken zal worden. Normaal gezien had Joe een gevangenisstraf van 17,5 tot 22 jaar moeten krijgen in plaats van een straf van 22 tot 27 jaar.

