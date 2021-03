‘Tiger King’-gezicht Joe Exotic en zijn man Dillon zetten geen vaart achter hun scheiding

Celebrities‘Tiger King’-gezicht Joe Exotic (58) en zijn man Dillon Passage (26) kondigden afgelopen weekend dan wel hun scheiding aan, maar er is duidelijk geen haast bij. Daarnaast heeft de advocaat van Joe laten weten dat Joe het verkiest om voorlopig toch getrouwd te blijven. “Als ik dit overleef dan zullen we de rest samen uitzoeken”, klinkt het in de e-mail die hij van Joe gekregen heeft.

Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Joe Exotic en zijn man Dillon Passage. Dat bleek uit enkele tweets van het ‘Tiger King’-gezicht. Enkele weken geleden verkondigde Joe dat Dillon hem laten vallen had nadat hij naar de gevangenis moest. “Het is ontzettend triest dat ik in de gevangenis zit, terwijl jij niet eens de telefoon kan beantwoorden. Ik wil weten waar ik sta”, klonk het begin maart op sociale media.

Ondertussen is de situatie er niet beter op geworden. Afgelopen vrijdag kondigde Dillon aan dat hij de scheiding in gang gezet heeft. “Om op jullie vraag te beantwoorden: Joe en ik gaan inderdaad scheiden”, klinkt het op Instagram. Al blijkt het allemaal niet zo simpel te zijn. In een interview met TMZ vertelde Francisco Hernandez, de advocaat van Joe, dat het koppel voorlopig wel nog getrouwd blijft en dat Dillon gaat ‘doen wat hij denkt dat hij moet doen’ terwijl Joe voor de komende twintig jaar in de gevangenis zit.

Geen haast

Hernandez zou ook een e-mail van Joe Exotic gekregen hebben waarin hij schrijft dat de twee geen vaart achter hun scheiding willen zetten. “Dillon en ik hebben een gesprek gehad en we zijn niet gehaast om de scheiding aan te vragen”, klonk het vermoedelijk in de mail. Daarnaast zou Joe nog geschreven hebben dat de afgelopen periode inderdaad erg zwaar geweest is, maar dat hij nog steeds getrouwd wil blijven. “Als ik dit overleef dan zullen we de rest samen uitzoeken.”

Verder gaf Joe Exotic nog mee dat Dillon nog steeds een grote steun voor hem blijft en dat hij drie keer per dag met hem belt. Ook Dillon zelf verkondigde vrijdag op sociale media dat hij zijn echtgenoot zal blijven steunen. “Joe blijft een onderdeel van mijn leven en ik zal hem blijven steunen in de toekomst.”

