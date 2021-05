‘Tiger King’-gezicht Jeff Lowe heeft anonieme brief ontvangen over de verdwenen ex-man van Carole Baskin

CelebritiesWaar de ex-man van Carole Baskin (59) heen is, is en blijft een groot mysterie. Al bestaat de kans dat ‘Tiger King’-gezicht Jeff Lowe (53) straks met een antwoord op de proppen komt. De man heeft namelijk een anonieme brief ontvangen waarin er meer informatie staat over wat er precies met Don Lewis, de voormalige echtgenoot van Baskin, gebeurd is.

In de brief die Lowe ontvangen heeft, staat dat het lichaam van Don Lewis begraven ligt op het domein van zijn ex-partner Carole Baskin. “Het lijk ligt onder haar huis. Een getuige”, staat er op het handgeschreven briefje dat Jeff en zijn partner Lauren ontvangen hebben. Volgens TMZ heeft het koppel de brief vorig jaar in mei al ontvangen en staan ze in contact met de politie. Aanvankelijk zouden de autoriteiten gevraagd hebben om de brief te overhandigen, maar dat weigerde Lowe. Producers van het tweede seizoen van ‘Tiger King’ hadden hem namelijk gevraagd om het schrijfsel bij te houden. Nu de opnames voor het vervolg achter de rug zijn, zou het gerecht de brief alsnog in handen krijgen.

Niet de eerste keer

Het is wel niet de eerste keer dat er een gelijkaardige theorie opduikt. Eerder liet Baskin in een YouTube-filmpje weten dat de man niet begraven ligt in haar achtertuin. Ook haar huidige echtgenoot Howard reageerde op de anonieme brief. Volgens hem is deze namelijk compleet fake. “Alleen een imbeciel gelooft dat een anonieme brief ook maar enige vorm van waarde heeft.”

Don Lewis verdween in 1997 in de buurt van zijn huis in Tampa, Florida. Tot op vandaag zijn er nog geen bewijzen over een eventuele moord opgedoken, maar onderzoekers die met de zaak bezig zijn, vinden het onwaarschijnlijk dat de man uit zichzelf verdwenen is. Carole zelf beweert nog steeds dat ze niks te maken heeft met de dood van haar ex-man.

