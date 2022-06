‘Tiger King’-gezicht Doc Antle gearresteerd door de FBI

Celebrities Johnny Depp in juli alweer voor de rechter

De ene rechtszaak is nog maar net afgelopen, of daar komt de volgende al. In juli moet acteur Johnny Depp (58) opnieuw voor de rechter verschijnen omdat hij een zekere Greg Brooks op de set van ‘City of Lies’ geslagen zou hebben. Het incident zou plaatsgevonden hebben in 2017.

3 juni