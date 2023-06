Tieneridool Dylan Sprouse vraagt vriendin ten huwelijk

Barbara Palvin en Dylan Sprouse onthulden zopas het leuke nieuws via instagram met enkele leuke foto’s en beelden. Die komen rechtstreeks uit een covershoot voor het Amerikaanse magazine ‘V Magazine’, dat deze herfst in de winkelrekken zal liggen. Sprouse en Palvin gunden hun volgers als een unieke sneak peek van de shoot.

Het belangrijk­ste is samenwer­ken en niet altijd je gelijk willen halen, want als er één iemand wint, verliezen we allebei Dylan Sprouse & Barbara Palvin, ‘V Magazine’

Dat Dylan ineens met dit nieuws kwam, was voor velen een grote verrassing. De ‘Beautiful Disaster’-acteur verwijderde onlangs praktisch zijn hele instagramfeed, buiten een tekening van een zetel en televisie. Nu pakte het koppel dus groots uit met de liefdevolle beelden met de toepasselijke hashtag #SprousesToBe.

Ook ‘V Magazine’ zelf deelde enkele leuke beelden van de shoot en stukken uit het interview met de lovebirds. Naar eigen zeggen is Palvin totaal niet nerveus om met haar grote liefde de volgende stap te zetten: “Vanaf we begonnen met daten, wist ik dat ik met hem wou trouwen”, klinkt het.

“Ik weet dat het cliché is, maar een relatie is werken. Er is geen menselijke relatie die gewoon perfect gaat zijn. En het belangrijkste is om vooral samen te werken en nét niet te proberen om altijd je gelijk te halen. Want als er één iemand wint, verliezen we allebei”, klinkt het bij ze allebei.

De exacte datum van hun huwelijk werd nog niet bekendgemaakt, maar wat we wél al weten is dat het koppel deze heuglijke dag in intieme kring wil vieren. De twee zijn een koppel sinds 2018.

Dylan en zijn identieke tweelingbroer Cole werden wereldberoemd door hun rol in de populaire Nickelodeon-serie ‘The Suite Life’, maar velen zullen Dylan ook nog kennen van zijn rol als Ben in de populaire sitcom ‘Friends’. Op het grote cinemascherm was Dylan onlangs nog te zien in het romantische epos ‘Beautiful Disaster’.

