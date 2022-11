Tien dagen na zware brand: Jay Leno mag het ziekenhuis verlaten

Op foto’s is te zien hoe een lachende Jay Leno het brandwondencentrum verlaat. De 72-jarige Amerikaanse komiek ziet er verder behoorlijk gezond uit, maar de man heeft duidelijk enkele serieuze littekens overgehouden aan het incident. Leno werd een dikke week geleden opgenomen in het ziekenhuis nadat er brand was uitgebroken in zijn garage in Los Angeles. De voormalige talkshowhost raakte onder meer verbrand in het gezicht.