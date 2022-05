Thuisbasis van fraudeurs, miljardairs en kibbelende koppels: de opvallende geschiedenis van Johnny Depps kasteel

Celebrities Ook het begin van de carrière van Bruce Willis verliep moeizaam: “Het kostte me drie minuten om een zin af te maken”

Een paar weken geleden raakte bekend dat Bruce Willis (67) stopt met acteren. De Amerikaanse acteur lijdt aan afasie, een taalstoornis waardoor hij zich niet meer goed kan uitdrukken. Het is een abrupt einde aan een carrière die zeker niet van een leien dakje liep. In twee delen staan we stil bij de hoogtes en dieptes uit het leven van een van Hollywoods favoriete actiehelden. “Na een nachtje doorzakken kwam hij met een kater op de set. In plaats van zich te douchen, sprong hij naakt in het zwembad.”

30 april