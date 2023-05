‘Thor’-acteur Ray Stevenson (58) overleden

Celebrities “Ze sleepten zelfs een hotdogver­ko­per voor de rechter”: familie van Frank Sinatra waakt met hand en tand over zijn fortuin en imago

25 jaar na zijn overlijden blijft het levensverhaal van Frank Sinatra fascineren. Netflix komt zelfs met een nieuwe biografische dramaserie over de zanger, waarin opvallende details aan het licht komen. “Volgens de FBI had hij zelfs banden met de maffia.” Maar Netflix past maar beter op voor de familie Sinatra, want die zwaaien in het rond met dagvaardigingen wanneer het imago van de croonerzanger een deuk dreigt te krijgen. En met reden: na zijn dood zorgt Frank nog steeds voor heel wat geld in het laatje. “Zelfs een arme hotdogverkoper werd voor de rechter gesleept door de Sinatra’s.”