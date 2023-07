‘The young and the restless’-actrice Andrea Evans (66) overleden aan borstkanker

“Ik heb de afgelopen zeven jaar met Andrea samengewerkt. Ze was een enorm talent en een absoluut genot om mee samen te werken”, laat Don Carroll weten. Volgens de man had Evans een kleine groep vrienden die heel dichtbij haar stonden en die ze behandelde als familie. “Mensen denken vaak dat ze leek op de karakters die ze speelde op televisie. Maar in het echte leven bracht ze het liefst haar dagen door zonder make-up, haar haren in een staart, een petje op, in Disneyland samen met haar dochter Kylie.”

Evans werd vooral bekend door haar rol als losgeslagen tiener Tina Lord in ‘One life to live’, waarvoor ze in 1988 werd genomineerd voor een Daytime Emmy Award. Later boekte ze nog meer bekendheid met haar rol als Patty Williams in ‘The young and the restless’. Ze speelde ook in series ‘The bold and the beautiful’, ‘Passions’ en ‘The bay’. Daarnaast had ze rollen in films als ‘A low down dirty shame, ice cream man’ en ‘Hit list’.