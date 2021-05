The Weeknd grote winnaar, Dua Lipa grote afwezige: alles wat je moet weten over de iHeartRadio Awards

CelebritiesVoor de achtste editie van de iHeartRadio Awards gisterenavond stonden niet alleen de meest waanzinnige performances op het podium, maar werden ook de meest extravagante outfits uit de kast gehaald. The Weeknd kwam uit de bus als grote winnaar en won twee van zijn acht nominaties. Ook Dua Lipa, Doja Cat, Elton John en Megan Thee Stallion gingen naar huis met een award. Vanuit Los Angeles leidde host en zanger Usher alles in goede banen. Een overzicht.

Elk jaar viert iHeartRadio, het grootste radiostation van de Verenigde Staten, de meest gedraaide artiesten en nummers op hun stations en in hun app. Een evenement dat gepaard gaat met live-optredens en een voorproefje van de hits van 2021. De winnaars werden dit jaar bekendgemaakt tijdens de ceremonie die donderdagavond werd uitgezonden vanuit het Dolby Theatre in Los Angeles, met Usher als gastheer. En jawel, er was ook een publiek van genomineerden en fans aanwezig, mét mondmaskers uiteraard. “Het is een gek jaar geweest, maar we gaan dit goed doen”, zei Usher in zijn openingswoord, terwijl hij ook vierde dat “live muziek terug is.”

The Weeknd trapte de show af met Ariana Grande. Ze brachten hun recent gelanceerde remix van The Weeknds nummer één hit ‘Save Your Tears’. Ook andere artiesten traden op, waaronder host Usher, H.E.R. en Demi Lovato.

Lees verder onder de video.

Dit jaar nam The Weeknd de leiding met maar liefst acht nominaties, gevolgd door rappers Megan Thee Stallion en Roddy Ricch met elk zeven en Harry Styles met zes nominaties. Andere artiesten die meerdere nominaties kregen waren onder andere AC/DC, AJR, Ariana Grande, Bad Bunny, Beyoncé, Billie Eilish, Cardi B, Charlie Puth, Chris Brown, Doja Cat, Drake en Dua Lipa. The Weeknd nam de award voor mannelijke artiest van het jaar en song van het jaar mee naar huis voor ‘Blinding Lights’. “Door jullie wil ik op tournée vertrekken vanaf morgen. Het is te gek voor woorden”, vertelde The Weeknd in zijn dankwoord. “Ik wil iedereen bedanken die betrokken was bij het maken van ‘Blinding Lights’. De donkere uren zijn voorbij, betere tijden komen eraan.”

Grote afwezigen

Hoewel ze niet aanwezig was, filmde Taylor Swift haar bedankingsspeech nadat ze de prijs voor popalbum van het jaar voor ‘Folklore’ won. Swift erkende dat het album uitkwam in een tijd waarin “we allemaal moesten ontsnappen in verhalen,” en bedankte haar fans voor de keuze om te ontsnappen via haar album. “Jullie hebben je er echt doorheen geslagen”, zei Swift.

Ondertussen nam Dua Lipa, die ook niet aanwezig kon zijn, ook een hoofdprijs mee naar huis, die voor vrouwelijke artiest van het jaar. “Ik wil al mijn fans bedanken. Zonder jullie had ik dit niet gekund. Dank je wel om naar mijn muziek te luisteren, mijn laatste album betekent namelijk echt enorm veel voor mij”, vertelde ze in haar vooraf opgenomen speech. “Ik weet dat het een moeilijk jaar geweest is, maar ik ben enorm dankbaar dat muziek ons nog altijd samen kan brengen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Speech Dua Lipa © iHeartRadio Awards

Megan Thee Stallion mocht de eerste prijs van de avond in ontvangst nemen, die voor beste samenwerking met Beyoncé voor de remixversie van ‘Savage’. Later ontving ze ook de award voor R&B-artiest van het jaar. “Ik krijg tranen in mijn ogen. Ik wil eerst en vooral God bedanken, want zonder hem zouden we hier vanavond niet staan”, begon Megan haar lichtjes spirituele speech. “iHeart heeft mij de kans gegeven om midden in een globale pandemie mij te laten muziek maken en zingen in mijn huiskamer. En daar draait het om. Het gaat om de muziek en de mogeleijkheid blijven hebben om te doen wat ik graag doe.”

Stevige medley

De Icon Award, die uitgereikt werd door Chris Martin en Lil Nas X, ging vanavond naar Elton John. Hij is de tweede artiest die de award in ontvangst mag nemen na Bon Jovi, die de prijs in 2018 won. Voor John het podium opging, werd het publiek nog getrakteerd op een stevige performance van H.E.R., Brandi Carlile en Demi Lovato (die zijn handelsmerk, de vierkante bril, op diens neus droeg). Het trio bracht een medley van Eltons hits, waaronder ‘Bennie And The Jets’, ‘Don’t Let the Sun Go Down On Me’ en ‘I’m Still Standing’.

Elton bedankte iedereen voor hun “loyaliteit en liefde”. In zijn speech vertelde de zanger belangrijk en leuk hij het vindt dat de radio nieuwe artiesten in de schijnwerpers blijft zetten. “Ik draai nog steeds nieuwe artiesten en als ik mijn show doe probeer ik jonge artiesten te promoten omdat ze exposure nodig hebben. Ze hebben de radio nodig,” zei hij. Hij gaf ook een “speciaal dankwoord” aan Lil Nas X omdat hij een “geweldige artiest” is met “ballen van staal”.

Lees verder onder de video.

Glitter en glamour op en naast het podium

Naast de topperformances op het podium, hadden een aantal celebritys ook hun topkledij nog eens uit de kast gehaald voor de gelegenheid. Van zeediepe decolletés tot ultrakorte jurkjes en een tandpastawitte lach bezet met diamanten. De Award voor de meest gewaagde outfit van de avond gaat zonder twijfel naar rapper Megan Thee Stallion met haar korte gouden en deels doorschijnende jurk.

Volledig scherm Megan Thee Stallion de award voor Beste Samenwerking voor haar nummer 'Savage' met Beyoncé. © REUTERS

Al moet rapper Doja Cat zeker niet onderdoen voor Megan. Zij koos voor een lang olijfgroen gewaad dat haar volledige lichaam bedekt, maar toch niets aan de verbeelding over laat door de dooschijnende stof.

Volledig scherm Doja Cat. © REUTERS

Host Usher koos vanavond voor een meer klassieke, toch stijlvolle, look en ging volledig in het zwart.

Volledig scherm Usher, host van de avond. © Chris Pizzello/Invision/AP

Ook Elton John, die de Icon Award won, en zijn partner David Furnish gingen voor een sobere look. Maar John gaf een, hoe kan het ook anders, persoonlijk touch met zijn legendarische, kleurrijke zonnebril.

Volledig scherm Elton John en zijn partner David Furnish. © REUTERS

Machine Gun Kelly gooide het over een andere boeg dan Usher en Elton en ging voluit voor een extravagante outfit. Zo ook zijn vriendin actrice Megan Fox. Hij volledig in het zilver, zij in een aanspannende, flashy roze catsuit. Als eye-catcher liet Machine Gun Kelly nog een stiletto-manicure doen.

Volledig scherm Machine Gun Kelly en zijn vriendin actrice Megan Fox. Hij won de award voor Alternatieve Rock-album van het jaar. © REUTERS

Volledig scherm Stiletto-manicure van Machine Gun Kelly. © REUTERS

Over eye-catchers gesproken. De meest opvallende van de avond moet toch de diamanten lach van rapper Lil Nas X geweest zijn.

Volledig scherm Lil Nas X diamanten lach. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

En de award voor diepste decolleté gingen hoe dan ook naar Demi Lovato. Hopelijk was er niet te veel wind en bleef diens kostuumvestje op de juiste plaats zitten.

Volledig scherm Demi Lovato. © Chris Pizzello/Invision/AP

Een overzicht van alle winnaars en genomineerden Song van het jaar:

‘Blinding Lights’ – The Weeknd Andere genomineerden:

‘Circles’ – Post Malone

‘Don’t Start Now’ – Dua Lipa

‘ROCKSTAR’ – DaBaby featuring Roddy Ricch

‘Watermelon Sugar’ – Harry Styles Vrouwelijke artiest van het jaar:

Dua Lipa Andere genomineerden:

Ariana Grande

Billie Eilish

Megan Thee Stallion

Taylor Swift Mannelijke artiest van het jaar:

The Weeknd Andere genomineerden:

Harry Styles

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch Beste duo/groep van het jaar:

Dan + Shay Andere genomineerden:

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

twenty one pilots Beste samenwerking:

‘Savage’ (Remix) – Megan Thee Stallion featuring Beyoncé Andere genomineerden:

‘Go Crazy’ – Chris Brown & Young Thug

‘Holy’ – Justin Bieber featuring Chance the Rapper

‘I Hope’ – Gabby Barrett featuring Charlie Puth

‘Mood’ – 24kGoldn featuring iann dior Beste nieuwe popartiest:

Doja Cat Andere genomineerden:

24kGoldn

Blackbear

JP Saxe

Pop Smoke Alternatief rocknummer van het jaar:

‘Level Of Concern’ – twenty one pilots Andere genomineerden:

‘Bang!’ – AJR

‘Bloody Valentine’ – Machine Gun Kelly

‘Everything I Wanted’ – Billie Eilish

‘Monsters’ – All Time Low featuring blackbear Alternatieve rockartiest van het jaar:

twenty one pilots Andere genomineerden:

AJR

All Time Low

Billie Eilish

Cage the Elephant Beste nieuwe Rock/Alternatieve rockartiest:

Powfu Andere genomineerden:

Ashe

Dayglow

Royal & The Serpent

Wallows Rocknummer van het jaar:

‘Shame Shame’ – Foo Fighters Andere genomineerden:

‘Death By Rock And Roll’ – The Pretty Reckless

‘Patience’ – Chris Cornell

‘Shot In The Dark’ – AC/DC

‘Under The Graveyard’ – Ozzy Osbourne Rockartiest van het jaar:

The Pretty Reckless Andere genomineerden:

AC/DC

Five Finger Death Punch

Ozzy Osbourne

Shinedown Country-nummer van het jaar:

‘The Bones’ – Maren Morris Andere genomineerden:

‘Even Though I’m Leaving’ – Luke Combs

‘I Hope’ – Gabby Barrett

‘Nobody But You’ – Blake Shelton with Gwen Stefani

‘One Margarita’ – Luke Bryan Country-artiest van het jaar:

Luke Combs Andere genomineerden:

Blake Shelton

Luke Bryan

Maren Morris

Thomas Rhett Beste nieuwe Country-artiest:

Gabby Barrett Andere genomineerden:

Ashley McBryde

HARDY

Ingrid Andress

Jameson Rodgers Dance-nummer van het jaar:

‘Roses’ (Imanbek Remix) – SAINt JHN Andere genomineerden:

‘Head & Heart’ – Joel Corry x MNEK

‘Ily (I Love You Baby)’ – Surf Mesa featuring Emilee

‘Lasting Lover’ – Sigala & James Arthur

‘Rain On Me’ – Lady Gaga & Ariana Grande Dance-artiest van het jaar:

Marshmello Andere genomineerden:

Anabel Englund

Diplo

Surf Mesa

Tiësto Hip-Hop-nummer van het jaar:

‘The Box’ – Roddy Ricch Andere genomineerden:

‘High Fashion’ – Roddy Ricch featuring Mustard

‘Life Is Good’ – Future featuring Drake

‘ROCKSTAR’ – DaBaby featuring Roddy Ricch

‘Savage’ (Remix) – Megan Thee Stallion featuring Beyoncé Hip-Hop-artiest van het jaar:

Roddy Ricch Andere genomineerden:

DaBaby

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Pop Smoke Beste nieuwe Hip-Hop-artiest:

Roddy Ricch Andere genomineerden:

Jack Harlow

Moneybagg Yo

Pop Smoke

Rod Wave R&B-nummer van het jaar:

‘Go Crazy’ – Chris Brown & Young Thug Andere genomineerden:

‘B.S.’ – Jhené Aiko featuring H.E.R.

‘Heat’ – Chris Brown featuring Gunna

‘Playing Games’ – Summer Walker

‘Slide’ – H.E.R. featuring YG R&B-artiest van het jaar:

H.E.R. Andere genomineerden:

Chris Brown

Jhené Aiko

Snoh Aalegra

Summer Walker Beste nieuwe R&B-artiest:

Snoh Aalegra Andere genomineerden:

Chloe x Halle

Lonr.

Mahalia

Skip Marley Latin Pop/Reggaeton nummer van het jaar:

‘Tusa’ – KAROL G & Nicki Minaj Andere genomineerden:

‘Caramelo’ – Ozuna

‘Dákiti’ – Bad Bunny & Jhay Cortez

‘Hawái’ (Remix) – Maluma & The Weeknd

‘RITMO (Bad Boys For Life)’ – Black Eyed Peas & J Balvin Latin Pop/Reggaeton artiest van het jaar:

Bad Bunny Andere genomineerden:

J Balvin

KAROL G

Maluma

Ozuna Beste nieuwe Latin artiest:

Rauw Alejandro Andere genomineerden:

Chesca

Jay Wheeler

Natanael Cano

Neto Bernal Regional Mexican nummer van het jaar:

‘Palabra De Hombre’ – El Fantasma Andere genomineerden:

‘Se Me Olvidó’ – Christian Nodal

‘Sólo Tú’ – Calibre 50

‘Te Volvería A Elegir’ – Calibre 50

‘Yo Ya No Vuelvo Contigo’ – Lenin Ramírez featuring Grupo Firme Regional Mexican artiest van het jaar:

Christian Nodal Andere genomineerden:

Banda Los Sebastianes

Calibre 50

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Gerardo Ortíz Producer van het jaar:

Max Martin Andere genomineerden:

Andrew Watt

Dr Luke

Frank Dukes

Louis Bell Songwriter van het jaar:

Ashley Gorley Andere genomineerden:

Ali Tamposi

Amy Allen

Dan Nigro

Finneas Beste tekst:

‘Adore You’ – Harry Styles Andere genomineerden:

‘Before You Go’ – Lewis Capaldi

‘Blinding Lights’ – The Weeknd

‘Cardigan’ – Taylor Swift

‘Don’t Start Now’ – Dua Lipa

‘Everything I Wanted’ – Billie Eilish

‘I Hope’ – Gabby Barrett featuring Charlie Puth

‘If The World Was Ending’ – JP Saxe featuring Julia Michaels

‘Intentions’ – Justin Bieber featuring Quavo

‘Life Is Good’ – Future featuring Drake Beste cover:

‘Juice’ (Lizzo) – Harry Styles cover Andere genomineerden:

‘Adore You’ (Harry Styles) – Lizzo cover

‘Can’t Take My Eyes Off You’ (Frankie Valli & The Four Seasons) – Shawn Mendes cover

‘Fix You’ (Coldplay) – Sam Smith cover

‘Heart Of Glass’ (Blondie) – Miley Cyrus cover Beste leger aan fans:

#BTSARMY – BTS Andere genomineerden:

#Agnation – Agnez Mo

#Arianators – Ariana Grande

#Beliebers – Justin Bieber

#BLINK – BLACKPINK

#Harries – Harry Styles

#Limelights – Why Don’t We

#Louies – Louis Tomlinson

#MendesArmy – Shawn Mendes

#NCTzens – NCT 127

#Selenators – Selena Gomez

#Swifties – Taylor Swift Beste Music Video:

‘Dynamite’ – BTS Andere genomineerden:

‘Blinding Lights’ – The Weeknd

‘Don’t Start Now’ – Dua Lipa

‘Hawái’ – Maluma

‘How You Like That’ – BLACKPINK

‘Life Is Good’ – Future featuring Drake

‘Rain On Me’ – Lady Gaga & Ariana Grande

‘WAP’ – Cardi B featuring Megan Thee Stallion

‘Watermelon Sugar’ – Harry Styles

‘Yummy’ – Justin Bieber Social Star Award:

Olivia Rodrigo Andere genomineerden:

Dixie D’Amelio

Jaden Hossler

LILHUDDY

Nessa Barrett

Tate McRae Favoriete Music Video choreografie:

BTS – Son Sung Deuk Andere genomineerden:

‘34+35' (Ariana Grande) – Scott & Brian Nicholson

‘Do It’ (Chloe x Halle) – Kendra Bracy & Ashanti Ledon

‘Honey Boo’ (CNCO & Natti Natasha) – Kyle Hanagami

‘Physical’ (Dua Lipa) – Charm La’Donna

‘Rain On Me’ (Lady Gaga & Ariana Grande) – Richy Jackson

‘Say So’ (Doja Cat) – Cortland Brown

‘WAP’ (Cardi B featuring Megan Thee Stallion) – JaQuel Knight

‘Bop’ (DaBaby) – Coach Cherry & DaniLeigh TikTok Bop van het jaar (nieuwe categorie):

‘Blinding Lights’ – The Weeknd Andere genomineerden:

‘Lottery (Renegade)’ – K CAMP

‘Savage’ – Megan Thee Stallion

‘Savage Love’ (Laxed-Siren Beat) – Jawsh 685, Jason Derulo

‘Say So’ – Doja Cat

‘WAP’ – Cardi B featuring Megan Thee Stallion

