The Weeknd doneert 850.000 euro aan slachtoffers in Ethiopië

Celebrities ‘Char­med’-actrices Alyssa Milano en Holly Marie Combs reageren op de uitspraken van hun ex-producer: “Onze serie was niet slecht voor de wereld”

3 april Krista Vernoff, die zich in het verleden de producer van ‘Charmed’ mocht noemen, heeft in een interview verteld waarom ze destijds opgestapt is bij de serie. Volgens haar was de reeks ‘slecht voor de wereld’ geworden, maar daar zijn Alyssa Milano en Holly Marie Combs, twee van de bekendste namen uit de show, het absoluut niet mee eens.