The Weeknd bijna onherkenbaar in nieuwe videoclip: “Heel griezelig, hij lijkt wel een Kardashian”

Muziek Superster gehuld in mysterie: The Weeknd is de man achter de grootste hit van 2020

18 december Zelfs Regi (44) was in 2020 niet opgewassen tegen The Weeknd (30). 'Blinding Lights' stond liefst 17 weken bovenaan de hitlijsten en is daarmee het populairste nummer in de Ultratop 100, voor 'Kom wat dichterbij'. Hoewel zijn songs wereldwijd meegezongen worden, is Abel Tesfaye, zoals de zanger echt heet, in mysteries gehuld.