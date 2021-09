The Stig uit ‘Top Gear’ racet mee op de 24 uur van Zolder

Ben Collins is een Britse autocoureur en stuntman. Van 2002 tot 2020 was hij The Stig, de alom bekende anonieme testpiloot in het Britse autoprogramma ‘Top Gear’ van de BBC, van wie nooit de identiteit mocht geweten zijn. Collins was een coureur in de Formule 3, NASCAR en 24 uur van Le Mans. Als stuntman kon je hem al in actie zien in onder andere de James Bondfilm ‘Quantum of Solace’.