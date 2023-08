‘The Sopranos’-actrice Drea de Matteo (51) gooit roer om en lanceert expliciete OnlyFans-account

Celebrities Jennifer Aniston na storm van kritiek van volgers: “Ik heb het gehad met de cancelcul­tuur”

Jennifer Aniston (54) is niet te spreken over de huidige cancelcultuur, waardoor mensen na bijvoorbeeld een vergrijp of misstap, licht of zwaar, van het ene op het andere moment niet meer gewaardeerd worden of aan het werk kunnen. Dat zegt de actrice in het magazine van de Amerikaanse krant ‘Wall Street Journal’.