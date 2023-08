‘The Sopranos’-actrice Drea de Matteo (51) gooit roer om en lanceert expliciet OnlyFans-account

TV De sinistere keerzijde van Pornhub: “Eén moderator moest 7.000 video’s per dag beoordelen”

Met 3,5 miljard bezoekers per maand is Pornhub een van de populairste websites wereldwijd. Het online walhalla der pikante filmpjes lokt zelfs meer surfers dan Amazon en Netflix. Al pikt de streamingdienst met de documentaire ‘Money Shot: The Pornhub Story’ wel een graantje mee van dat succes. In de anderhalf uur durende reportage komen verschillende pornoacteurs aan het woord, al ligt de focus vooral op de duistere kant van de website, die ervan beschuldigd wordt sekshandel en kindermisbruik in de hand te werken. “Een veertien jarig meisje vertelde me: ‘Ik ben verkracht en iedereen kan dat zien op Pornhub.’”