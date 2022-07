‘The Sopranos'-acteur Tony ‘Paulie’ Sirico (79) overleden

CelebritiesDe Amerikaanse acteur Tony Sirico, vooral bekend van zijn rol als Paulie ‘Walnuts’ Gualtieri in ‘The Sopranos’, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn familie en een voormalige collega vrijdagavond bekendgemaakt. De acteur was al een tijdje ziek.

Sirico speelde tientallen jaren kleine gastrollen in series en films voor hij in de jaren negentig gecast werd als de excentrieke en soms brutale Paulie, die uitgroeide tot een van de meeste memorabele personages van ‘The Sopranos’.

“Het is met groot verdriet, maar met ongelofelijke trots, liefde en dierbare herinneringen, dat de familie van Gennaro Anthony ‘Tony’ Siroco u op de hoogte wil brengen van zijn overlijden in de ochtend van 8 juli 2022", aldus zijn familie in een verklaring op Facebook.

Een andere ‘Soprano’-ster, Michael Imperioli, zei “dat het pijn doet om te zeggen dat een dierbare vriend, collega en ‘partner in crime’” is overleden. “Tony was als niemand anders: hij was stoer en loyaal en ik ben kapot van verdriet”, schreef Imperioli op Instagram.

Volledig scherm Tony Sirico is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden. © AP

Sirico werd in 1942 geboren in Brooklyn. Hij speelde vaak een gangster, maar was in zijn echte leven ook een crimineel. Zo werd hij meerdere keren gearresteerd voor diverse vergrijpen en werd hij in 1971 veroordeeld voor illegaal wapenbezit waarvoor hij een celstraf kreeg. In 1989 sprak hij in de documentaire ‘The Big Bang’ over zijn criminele verleden en wat voor invloed dat op hem had gehad.

Terwijl hij als tiener vaak werd gearresteerd, kreeg hij in de gevangenis het ‘comedy-virus’ te pakken nadat hij een groep ex-gevangenen had zien optreden. In de jaren 70 speelde hij verschillende kleine rollen, vooral als gangster, in series als ‘Miami Vice’ en ‘Kojak’ en in maffiafilms als ‘Goodfellas’ en ‘Mickey Blue Eyes’. Als vijftiger werd hij gecast in ‘The Sopranos’, de baanbrekende HBO-serie over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.

Bekijk hier nog eens de trailer van ‘The Sopranos’:

