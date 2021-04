‘The Sopranos’-acteur Joseph Siravo overleden

Het was Siravo’s dochter Allegra die het nieuws bekendmaakte. Op sociale media postte ze zondag een hoop foto’s van haar vader, met de tekst: “Ik was aan zijn zijde toen mijn geliefde vader deze ochtend vredig overleed, in zijn geliefde Treehouse. We hebben allebei het geluk gehad om intens geliefd te zijn geweest. Ik ben zo immens dankbaar dat hij hier bij me was op aarde, en ik ben er zeker van dat hij niet ver weg is. Hij heeft veel acteerrollen gespeeld, maar zijn favoriet was die van Nonno (Italiaans voor opa, red.) Joe."