The Rolling Stones brengen eigen chocolade op de markt

The Rolling Stones zetten serieus in op marketing. In september opende de groep nog hun eigen winkel in hartje Londen, en nu hebben ze ook hun eigen chocoladelijn. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ron Wood brengen twee soorten chocoladerepen op de markt. De eerste is een reep melkchocolade die de naam ‘Brown Sugar’ krijgt. De tweede reep bestaat uit pure chocolade met kersen, genaamd ‘Cherry Red’. Die laatste naam komt uit het nummer ‘You Can’t Always Get What You Want’, waarin The Stones zingen “What’s your favorite flavour? Cherry Red.”