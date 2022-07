‘The Queen's Gambit’-actrice Anya Taylor-Joy getrouwd

CelebritiesAnya Taylor-Joy is in het huwelijksbootje gestapt met Malcolm McRae. Dat meldt entertainmentsite Page Six. De 26-jarige actrice, bekend van haar rol in de Netflix-serie ‘The Queen's Gambit’, en de 27-jarige acteur gaven elkaar het jawoord tijdens een intieme ceremonie.