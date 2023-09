The Osbournes blazen podcast nieuw leven in: “We zijn terug na een pauze van 5 jaar”

“Vijf jaar later en de bende is terug!”, aldus Jack op Instagram. “De familie Osbourne is weer bij elkaar voor een gloednieuwe podcast vol gelach, verhalen en goede vibes. De podcast verschijnt op 12 september.”

Gezondheidsproblemen

Dit podcast-nieuws komt slechts enkele maanden nadat werd onthuld dat rocklegende Ozzy Osbourne zijn comeback naar het podium noodgedwongen moest annuleren, wegens aanhoudende gezondheidsproblemen. Zo zou het ‘Black Sabbath’-gezicht normaal gesproken optreden op het Power Trip Festival in oktober, maar in juli maakte hij dan toch bekend dat zijn lichaam daar nog niet klaar voor was. “Mijn oorspronkelijke plan was om in de zomer van 2024 terug te keren naar het podium”, verklaarde Osbourne in een statement op zijn sociale media. “En toen ik de vraag kreeg om op deze show te spelen was ik meteen enthousiast. Jammer genoeg heeft mijn lichaam mij laten weten dat het te vroeg is.” Hij vervolgde: “En ik ben te trots om half werk te leveren. Mijn eerste show in bijna vijf jaar moet gewoonweg top zijn.”