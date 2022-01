‘The Office’-acteur David Koechner aangehouden voor rijden onder invloed op oudejaarsavond

Celebrities Sterren herdenken overleden ‘Golden Girls’-actrice Betty White: “Een groot gemis voor ons allemaal”

‘The Golden Girls’-actrice Betty White is op vrijdag, zo’n twee weken voor haar 100ste verjaardag, overleden. Haar dood raakt duidelijk heel veel mensen, want ondertussen eren verschillende grote namen uit Hollywood White op sociale media. “Alsof 2021 nog niet erg genoeg was… rust in vrede, koningin Betty”, klinkt het in één van de vele berichten.

