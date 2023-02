‘The O.C.’-actrice Mischa Barton doet opvallende uitspraak: “Toen ik 19 was, kreeg ik de raad om met Leonardo DiCaprio het bed in te duiken”

Het gesprek in kwestie dateert wel al van 2005, maar is deze week opnieuw opgedoken. “Mijn manager zei me: ‘Duik met die man het bed in’”, klinkt het onder meer. Bartons toenmalige manager zou de uitspraak gedaan hebben nadat hij een fotoshoot van de acteur gezien had. Mischa Barton zei destijds ook nog dat ze haar verteld hadden “dat het haar carrière vooruit zou helpen”. Zelf gaf ‘The O.C.’-actrice aan geen interesse te hebben in een avontuurtje met Leonardo DiCaprio. “Is hij ondertussen al geen 30 jaar oud?”, klinkt het in het interview.